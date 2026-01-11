F-16搜救新發現！軍事粉專通報花蓮外海驚現「浮油」 座標曝光

軍方表示，F-16V戰機失事後，即以最後座標為中心，採重疊式方式擴大搜尋範圍，海陸空三軍及相關單位持續日夜投入搜救行動。（翻攝自臉書海巡署長室 Coast Guard）

空軍花蓮基地6日晚間執行夜間訓練時，駕駛F-16V戰機的飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，至今（11日）仍未尋獲。國軍持續動員海、陸、空兵力進行搜救，軍事粉專「Taiwan ADIZ」10日傳出重要發現，於花蓮外海發現疑似浮油痕跡，已將相關座標通報軍方，盼能為搜救行動帶來突破。

海陸空三軍動員 重疊式擴大搜尋範圍

軍方表示，F-16V戰機失事後，即以最後座標為中心，採重疊式方式擴大搜尋範圍，海陸空三軍及相關單位持續日夜投入搜救行動。根據國防部統計，10日共派出空軍6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，岸際部分則動員183名兵力，並配備47輛輕、中型戰術輪車，沿岸及海面同步搜尋，但截至目前仍未發現戰機殘骸或其他明確跡證。

軍事粉專僱漁船出海 花蓮外海發現疑似浮油

據《自由時報》報導，軍事粉專「Taiwan ADIZ」成員自行僱用漁船出海協助搜尋，10日在花蓮外海、約北緯23度36.824、東經121度35.810附近海域，發現海面出現疑似自海底竄出的油汙漂浮痕跡。該團隊表示，當天海象不穩，仍冒險出海，希望民間力量能成為國軍後盾，並已第一時間將相關座標通報國防部及海巡署。

廣告 廣告

對此，軍方回應，已掌握相關資訊，將針對民間提供的浮油情資進行比對與釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡。

更多鏡週刊報導

辛柏毅失聯搜救中！藍委集氣圖「竟大佔C位」 網怒轟：妳是立委不是師姐

旗津艦撈到辛柏毅救生衣？ 海巡署澄清：海漂廢棄物

飛官辛柏毅失聯！家屬曝問事細節「一定要找到黑盒子」 淚喊：你要我們多心碎