F-16搜救新進展！發現辛柏毅黑盒子斷續訊號

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

空軍第五聯隊上尉飛行員辛柏毅6日晚間駕F-16V戰機夜訓後失聯被搜救至今仍無消息，國防部長顧立雄今（12）日表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。

空軍F-16V戰機。（圖／國防部）

顧立雄上午到立法院外交及國防委員會「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行報告並備質詢。針對飛官辛柏毅疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救進度表示，感謝海巡、陸海空軍辛苦搜救。海軍、海巡迄今派遣62艘次船艦並出動無人機搜索，負責東部地區作戰及救援的第二作戰區亦累計出動1206人次，沿著花蓮至台東沿岸不間斷的搜索。

顧立雄表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。由於海象不佳，待海象良好時再出港精確定位，若有進一步訊息會向大眾說明。



