F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！ 三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

我國空軍飛官辛柏毅6日晚間7時，夜間駕駛F-16V戰機時突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍持續進行搜索中。今日（1/8）凌晨「三仙台即時影像」中也可以看到，照明彈凌晨時劃破夜空，搜救行動徹夜進行，範圍一路延伸至台東北側近海水域。

根據國防部昨日（1/7）晚間最新說明指出，從6日至7日17時止，搜救兵力共派空軍14架次、海軍2艘，陸軍部分岸巡170員，並出動輕、中型戰術輪車44輛次。除陸海空軍外，內政部空勤總隊出動4架次，海巡也出動11艘。

據了解，該失蹤戰機疑似於花蓮豐濱鄉東方海域約10浬處發生狀況，飛行員疑似已進行彈射逃生。為了把握救援黃金時間，海巡署更調派11艘艦艇於事發熱區巡弋，即使海象變幻莫測，搜救人員仍不畏低溫，持續在漆黑海面上搜尋任何可能生還線索。

今日凌晨搜救行動持續徹夜進行，搜救單位在海面上投擲多發「搜救照明彈」照亮夜空，許多民眾深夜也自發性湧入「東海岸即時影像—三仙台」直播頻道，透過「鏡頭君」關切搜救動向，並於聊天室為搜救行動集氣，祈禱「飛官平安歸來」、「天冷保佑早點找到」，也有不少人感念搜救人員的辛苦。

從直播畫面可以看到照明彈劃破夜空。翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube

空軍督察長江義誠說明，搜救行動將以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證。不過江易誠強調，搜救行動不會受限72小時，會持續全力搜救辛姓上尉，並視天氣狀況持續擴大搜索範圍。

