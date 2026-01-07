F-16搜救行動持續「照明彈點亮外海」！網友湧「鏡頭君」直播盼好消息

即時中心／綜合報導

空軍一架F-16V戰機於週二（6日）晚間執行夜訓時在花蓮外海失事，飛官辛柏毅曾三度呼叫跳傘，國軍與海巡單位正持續全力搜救中。位於石梯坪的「鏡頭君」當下也捕捉到火光墜落畫面，不少民眾關切最新搜救動態，湧入石梯坪和三仙台的「鏡頭君」直播守候，希望能夠等到好消息。

為找到失事的飛官辛柏毅，國軍與海巡單位頂著強風巨浪，徹夜不停的全力搜救，民間的安捷航空也自發動員加入搜救。為提升夜間搜尋的能見度，海面上不斷發射的照明彈，持續照亮著東部海域；東部海岸國家風景區管理處設置在石梯坪和三仙台的「鏡頭君」，也記錄到外海搜索的照明彈畫面。

快新聞／F-16搜救行動持續「照明彈點亮外海」！網友湧「鏡頭君」直播守候集氣

東部海岸國家風景區管理處設置在石梯坪和三仙台的「鏡頭君」，也記錄到外海搜索的照明彈畫面。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube）

不少關切最新搜救動態的民眾湧入直播，紛紛留言表示「飛官平安歸來」、「天冷保佑早點找到」、「海浪好大，一切平安」，希望能夠等到飛官辛柏毅的好消息。

總統賴清德指示，相關單位「人員平安」為最高目標，全力搜救，將飛官平安帶回來；副總統蕭美琴也祈禱，飛官平安歸來，呼籲全體國人集氣，讓辛柏毅回到家人身邊。

