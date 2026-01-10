即時中心／綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯至今（11）日已進入到第6天，國軍及海巡出動大量人力，持續在花蓮周遭海域進行搜救。而軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊自行僱用漁船前進花蓮外海搜尋時，在海面發現疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，第一時間已將座標通報相關單位，期盼能為搜救行動帶來突破性進展。

根據《自由時報》報導，民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊表示，10日在冒著海象不穩定的情況下，團隊租用漁船深入搜救海域，約在北緯23度36.824、東經121度35.810一帶，發現海面出現疑似浮油痕跡。

廣告 廣告

「Taiwan ADIZ」強調，相關資料已在第一時間轉交給國防部及海巡署，希望能把握黃金救援時間，精確鎖定搜救熱點。軍方則表示，對於民間粉專提供的浮油相關資訊，將進行比對釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡。

原文出處：快新聞／F-16搜救露曙光？花蓮外海發現「浮油」 軍事粉專曝關鍵座標

更多民視新聞報導

比射門還準！中國伯騎車隨地吐痰 竟「精準命中」外送員嘴內遭求償

印尼塔勞群島海域深夜6.4強震！幸無重大災情及海嘯風險

13縣市低溫特報！大陸冷氣團南下 北台灣低溫恐跌破8度

