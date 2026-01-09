F-16擴大搜救 防長代總統慰問家屬

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅夜航失事，人機失聯超過3天，陸海空持續擴大搜索中，陸軍台東地區指揮部9日沿海岸線擴大搜尋範圍，從長濱鄉延伸至台東市區卑南溪出海口搜尋。國防部長顧立雄9日下午到花蓮空軍基地了解F-16V戰機搜救進度，並代表賴清德總統探視、慰問失聯飛官家屬，強調國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。

辛柏毅家屬也在社群平台貼出問神結果文，說「他卡在8千呎水裡、想被找到」，但「怕醜不願意給家人看到」，網友們不斷號召集氣，希望早日帶回辛柏毅，並找到黑盒子。

根據戰機光點消失位置推算，辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，事發後各單位以陸海空聯合搜索，海巡署旗津艦昨在事故海域往南、約在台東縣三仙台東方海域發現疑似救生衣，經旗津艦打撈後，確認為海漂廢棄物，與飛官搜救案無關。

台東國軍昨日一早頂著強風與酷寒，在礁岩、消波塊與河口地帶反覆搜尋，儘管任務艱辛、成果未明，仍秉持高度紀律與使命感，全力投入。

東指部表示，每天動員約40名官兵沿岸邊徒步巡查，原先集中在花蓮豐濱一帶，考量風浪及洋流可能往南推移，已將搜索範圍擴大至長濱鄉、成功鎮沿岸，並延伸至卑南溪出海口，不放棄任何可能線索。

台東綠島陳姓民眾表示，深夜仍可看到海面被照明彈照亮，直升機在空中搜尋，「大家都在為飛官集氣，希望平安」。

海巡署表示，昨派遣4艦16艇次、岸際132車296人，持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋。國防部指出，目前搜救指揮中心除派遣空軍各型機，持續執行空中偵巡，並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，以科學方式，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。