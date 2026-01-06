F-16新婚飛官跳傘逃生！海陸空全面救援 專家憂低溫海水恐失溫必須搶時間

空軍第五聯隊上尉辛柏毅今（6）日晚間6點17分駕駛F-16單座戰機，從花蓮基地起飛執行例行夜間訓練任務，卻在7點29分左右於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘，戰機訊號隨即失聯。氣象專家指出，花蓮外海今晚氣溫僅13度，浪高2公尺，若不迅速救援，飛官落海後可能因低溫海水導致失溫。

與失事戰機同型的F-16。（圖／翻攝自IDF經國號粉絲專頁）

辛柏毅為空軍官校108年班學員，2019年入學，飛行總時數達611小時25分，駕駛F-16機種總時數也有371小時35分。失事的機號6700戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時數則達5447小時。消息人士研判，該機可能發生MMC（模組化任務電腦）故障，導致戰機進入雲層後出現空間迷失而失去方向，依標準作業流程，飛行員會啟動彈射座椅跳傘逃生。

根據《周刊王》報導，氣象專家指出，花蓮近海當晚風向偏北風，浪高可達2公尺，最強陣風達8級，入夜後氣溫僅13度。專家憂心飛官落海後可能因低溫海水導致失溫，強調搜救行動分秒必爭，期盼盡快尋獲後送醫救治。國防部官員透露，海巡單位已聯繫上距離F-16消失處約6.3浬的一艘貨輪，已協請該船先就近協助搜尋。

