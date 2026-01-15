F-16最新搜救進度！ 王定宇：已精準定位飛機位置

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）6日失事墜海，機上飛官辛柏毅上尉也失聯至今，國軍則持續搜救。今(15)日傳來好消息，民進黨立委王定宇透露，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置。

辛柏毅6日晚間6點17分執行例行夜間訓練，但不明原因發生事故，7點29分雷達光點在花蓮縣豐濱鄉東面約10海浬處消失，他則疑似啟動彈射座椅跳傘失聯。消息傳出後，不僅家屬焦急找人，全民也盼著他能平安歸來。國防部長顧立雄也透露搜救進度，表示黑盒子定位有一些斷斷續續訊號，等海象好的時候會派船隻確定黑盒子定位。

廣告 廣告

王定宇稍早則透露最新消息，表示據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄。

原始連結







更多華視新聞報導

F-16飛官失聯！國軍徹夜搜救 管碧玲曝最新進度

尋F-16失聯飛官！ 顧立雄：偵獲黑盒子斷續訊號待定位

急尋失聯飛官！ 信號器「關鍵定位」 空軍尚在蒐集資料

