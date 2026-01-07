F-16服役29年出事10次！這年就發生3起 7名飛官殉職、2人獲救

社會中心／游舒婷報導

飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機（機號6700）執行任務時失聯，國軍在寒夜中徹夜搜尋，到現在還沒傳出好消息，令外界相當擔憂。1997年首批F-16戰機抵台後，服役至今已29年，統計過往在台灣發生的F-16事故，包括正在搜尋的辛柏毅，共發生過10次事故，造成7名飛官殉職、有2人獲救。

F-16飛官辛柏毅墜海失聯，目前仍在全力搜救中。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

1998年

1998年3月20日，一架F-16B雙座戰機（機號6828）在澎湖花嶼外海執行任務期間失聯，機上飛官溫進嵩少校與章嘉成上尉失蹤，成為國軍F-16服役初期最早的重大事故之一。

1999年

1999年1月25日，F-16B（機號6813）在台東太麻里山區執行儀器飛行訓練時撞山墜毀，調查研判與航太偏航指示系統異常有關，造成考核官張嘉鯤中校與戴維康少校殉職。

1999年6月1日，F-16A（機號6638）於夜航訓練中在綠島西南外海失聯，飛官許君威少校失蹤。

1999年8月18日，嘉義基地一架F-16A因起落架異常進行伴飛進場時，另一架僚機發生推力喪失事故墜毀，飛官林更生少校成功彈射逃生，但雙腿骨折送醫。

2008年

2008年3月4日，花蓮外海一架F-16A在夜間攔截演練中失聯，飛官丁世寶少校疑因空間迷向墜海，經多次搜尋未果，依法宣告殉職，後追晉中校、授予干城甲二獎章、旌忠狀。

2013年

2013年5月15日，空軍嘉義基地一架F-16A（編號KE-450）在執行換訓課目時發生機件故障，飛官吳彥霆中尉及時跳傘獲救，戰機墜毀於嘉義外海。

2018年

2018年6月4日，F-16A（機號6685）在北部空域演訓時雷達光點消失，殘骸於新北五分山區尋獲，飛官吳彥霆少校罹難，總統府發布追晉中校命令。此案因墜毀地點接近人口稠密區域，引發社會高度關注。

2020年

2020年11月17日，花蓮基地F-16A於夜航訓練中在外海失聯，駕駛者為第26作戰隊隊長蔣正志上校。歷經長時間搜尋仍未尋獲，2021年由總統府追晉空軍少將。

2022年

2022年1月11日，嘉義基地一架F-16AM（機號6650）於例行對地訓練中失聯，飛官陳奕上尉殉職。軍方研判事故發生於高攻角導入過程中，總統府後續追晉其為空軍少校，3月29日入祀南投縣忠烈祠。

2026年

最新一起事故發生在2026年1月6日。花蓮外海一架F-16AM（機號6700）於夜間訓練中突然失去雷達光點，飛官辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前仍在搜救中。初步傳出可能與任務電腦訊號異常導致空間迷向有關，相關單位已全面投入海空搜救。

F-16事故統計表。（表格／AI協作）

