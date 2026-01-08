F-16服役30年 防寒衣去年才買

軍方昨指出，去年採購的1300餘套飛行防寒衣，今年3月前可全數到貨。圖為F-16飛行員奔赴任務。（本報資料照片）

飛官辛柏毅6日駕駛F-16V戰機夜訓落海失聯，人機迄未尋獲，而防寒飛行衣能大幅延長飛行員跳傘落海後的存活時間，因此外界也關注其籌獲進度。軍方昨指出，去年採購的1300餘套已陸續交件，今年3月前將可全數到貨，預算則是由年度的「地面支援裝備」項目支應，每套報價約2萬元新台幣。行政院長卓榮泰也表示，年度總預算若不能即時展開，影響包含戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等，而國民黨立委林沛祥則反批，卓揆拿國軍當政治擋箭牌。

廣告 廣告

針對日前記者會中提到的防寒衣部分，國防部長顧立雄昨在立院表示，防寒衣去年才進行採購，經過多方評估以軍購的方式進行，年底就已陸續交貨，預計今年3月前全數交付完畢。空軍參謀長李慶然中將補充說明，空軍去年訂購1300多件防寒飛行衣，其中慢速機的400多件已交付200件，而剩餘戰鬥機的套數因型號關係，正陸續交貨中；他直言，以速度來說算是快的。

但令人不解，F-16已服役30年，為何去年才買？

而外界也關注防寒衣的預算來源，立委詢問是否與1.25兆特別預算有關？李慶然直言，防寒衣採購沒有在特別預算裡面，而是一個開口式的合約，資金來自114年度空軍於後勤及通資業務的「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，該案約編列4000萬元預算。

F-16飛官一般是穿連身飛行服，雖能防火但無防寒效果；幻象2000的飛官配有防寒衣，是一款類似連身的乾式潛水衣。

事實上，空軍採購的防寒衣是一款較厚、材質特殊的飛行衣，類似連身的潛水衣，其貼身設計能鎖住身體的熱，不同的機種，也有不同廠牌、樣式的專門衣款。對飛行員來說，一般飛行服只能讓飛行員撐1小時，但防寒衣可撐上數小時，增加待援時間。

至於「自動防撞系統」進度，顧立雄指出，當初跟美簽約時，就知道要進行研改，這需要比較長的時間，目前測試還算順利；應該可從今年底開始獲裝，希望在明年底前，全數完成防撞系統的安裝。

卓榮泰昨在行政院記者會表示，最近發生戰機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，也包含戰鬥個裝及F-16的後續訓練等，「不能即時展開，影響之大難以形容，戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。林沛祥則反嗆，飛官出事執政黨不是檢討制度，而是要求在野黨快審國防預算；況且，國民黨團沒有反對國防，反對的是執政黨，用飛官的生命替政府的失能埋單。

據了解，有監委6日晚間就寄信登記調查，7日正式申請自動調查，目前共2名監委一同調查此案，將釐清案情，並調查相關單位是否涉有疏失。