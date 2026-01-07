F-16未安裝「自動防撞地系統」 空軍盼年底前獲得

台北市 / 綜合報導

當飛行員遭遇突發性空間迷向時，「自動防撞地系統」將化身為「隱形飛官」，只要偵測到在極短時間內，可能會發生危險，系統便馬上發出警告，接著執行5G轉彎，等待飛行員從昏迷狀態清醒後，就能繼續操作飛機，只是我國F-16戰機，至今尚未全面安裝這套系統，空軍也喊話，希望能在年底前獲得。

透過無線電聲嘶力竭，不斷發出「救命指令」，因為教官發現飛行軌跡異常，而當飛機俯衝速度加快，高度掉到8千7百英呎時，「自動防撞地系統」介入，成功避免飛安事故，但這是駕駛艙的角度。

當時飛行員只剩2.4秒的反應時間，必須立刻做出5G拉升，才能在離地1960英呎前脫險，低空警報才響不到一秒，「自動防撞地系統」就直接接手，把飛機從俯衝狀態拉了回來，轉個方向從「軌跡圖」，可以看出在關鍵時刻，飛機猛然抬頭，劃出一條保命弧線，因為有「自動防撞地系統」，能夠預測飛行路徑，並進行每秒多次的比對，這是由「洛克希德馬丁公司」，及A等單位聯合開發，要減少可控的飛行撞地事件，只要偵測到將在極短時間內，可能發生危險時會先「發出警告」，如果飛行員沒有做出反應，系統便執行5G轉彎，等待恢復安全路徑，而飛行員從昏迷狀態清醒後，就可以繼續操作飛機。

前空軍副司令張延廷說：「最起碼多一層保障嘛，因為人會昏迷，人會錯覺，人會空間迷向是正常的啊，那「防撞系統」就給你保持，多一項把關啊，沒有操作的狀況下，把你變成自動駕駛的模式。」只是F-16飛官疑似跳傘失聯，掀起外界檢討聲浪，也讓「防撞地系統」，整體安裝進度成為焦點。

空軍司令部督察長江義誠說：「相關的這個系統的這個進程，(會)推動這個美軍啊，要儘速地來完成，那我們希望能按照計畫，並且提前在年底就可以獲得這個，「自動防撞地系統」的這個相關的裝置。」關鍵裝備能否如期落地？讓飛官無後顧之憂，已是刻不容緩。

