F-16未安裝「自動防撞地系統」 空軍盼年底前獲得

台北市 / 綜合報導

空軍機號6700的F-16V戰機，昨晚在執行任務時因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，使得飛行員辛柏毅上尉，疑似空間迷向！但目前的F16V機組，都尚未配備「自動防撞地系統」！若有這道系統，能在飛行員昏迷或迷向時，自動拉升飛機。空軍司令部表示，若能按照計畫，將在年底就可以獲得！而前空軍「前副司令」張延廷特別點出，F16V的維修保養、並不能按照美國的標準！因為兩者氣候地形不同，台灣是海島型國家，四面環海、濕度高、鹽分也高，對戰機、特別是電子設備影響很大！必須用更嚴格的標準保修，才能維持安全係數！而目前我國空防主力，以F16V、幻象2000、IDF經國號為主！三者在戰力、佈局上，各有不同！機隊的優勢與特點是如何？請專家帶你解析！

SOF-16國際學員飛行員說：「2號機恢復(程序)。」透過無線電聲嘶力竭，不斷發出救命指令，因為教官發現飛行軌跡異常，而當飛機俯衝速度加快，高度掉到8千7百英呎時，自動防撞地系統介入，成功避免飛安事故，但這樣的安全系統，在我國的F16V戰機中，卻還沒有配備！

空軍司令部督察長江義誠說：「現在因為這個『自動防撞地系統』，是跟美國國民兵一起來做系統研改，所以相關系統的進程，我們都會推動美軍要儘速來完成，那我們希望能按照計畫，並且提前在年底就可以獲得，『自動防撞地系統』的相關裝置。」

按計畫得等到年底，空軍F16V機組，才有能獲得相關裝置，而這套能夠救命的「自動防撞地系統」，是飛官的一道安全防線。

能夠預測飛行路徑，並進行每秒多次的比對，系統是由「洛克希德馬丁公司」，及A等單位聯合開發，要減少可控的飛行撞地事件，只要偵測到將在極短時間內，可能發生危險時，會先發出警告，如果飛行員沒有做出反應，系統便執行5G轉彎，等待恢復安全路徑，而飛行員從昏迷狀態清醒後，就可以繼續操作飛機。

張延廷說：「最起碼多一層保障嘛，因為人會昏迷人會錯覺人會空間迷向是正常的啊，那『防撞系統』就給你保持多一項把關啊，沒有操作的狀況下把你變成自動駕駛的模式。」

進一步來看，F16在1970年末，在美國服役後，我國多次要求採購，直到老布希競選總統期間，才點頭同意售予我國。

150架F16戰機，目前大多完成升級到F-16V標準！同時，為了強化空防，軍方也從2020至2026年，對美採購66架F-16V(BLK70)戰機，待全數交機後，台灣將成為全球，擁有最多F-16V的空軍之一，但F16戰機在台服役期間，累積發生10起事故，為什麼空防、非F16V不可。

淡江戰略研究所副教授沈明室說：「 F16V到花蓮就是考慮到說，如果中共的這個航空母艦或者是它用空中加油的方式到花蓮東部，不論是殲16或是殲15 那我們現有的這個飛機 能不能發揮制空權的優勢。」近20年，台灣空防，都由 F16V、幻象兩千、IDF經國號來守護。

F16V是多用途戰機，能連結美國系統，具有主力制空、對海、對地等能力，也是目前空軍主力！幻象兩千，具有極佳的爬升率和高空高速性能；自製IDF經國號，則具備操控靈活、短場起降能力。

全球防衛雜誌主任陳國銘說：「 當初法國賣給我們幻象兩千，它只具備空對空的接戰能力它沒有對地攻擊的能力，那經國號戰機算是自製的戰機但是它的發動機受限於發動機的出力，所以其實它的航程跟掛載量有限。」

未來幻象退役後，F16V將是台灣空防主力！但空軍「前副司令」張延廷特別點出，美國的大陸型氣候，跟台灣海洋型有所不同！台灣四面環海，濕度高、鹽分高，在戰機維護上，需要特別用心，也會使得電子設備很容易受影響，讓飛機可靠度降低。

全球防衛雜誌主任陳國銘說：「 這些鹽分濕度會不會對機器的電子儀器影響到，會，其實要定期更換零件，有時候你不換的話也可以用但是偶爾你如果沒有追補到位的時候其實在關鍵時刻發揮不了作用的話，其實會造成憾事。」

空軍雖然都有定期保修，但我方的整修標準、必須比美國更嚴格，否則在安全係數上，會有很高風險！專家強調，唯有用最高標準守住每一次保修、每一趟任務，F-16V才能在關鍵時刻升空，成為台灣空防最可靠的防線。

