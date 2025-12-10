F-16武器預算多變 原來是部分品項「未獲美同意供售」尚未獲發價書

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍為強化空防和空中打擊能力，不僅升級F-16並採購最新機型，也為其採購新型精準遠程武器。立法院預算中心評估報告近日揭露，F-16的遠程武器預算，原來就是規劃向美方採購的空射增程型魚叉AGM-84H飛彈，可是預算長達9年，且其中金額一變再變，原因居然是部分品項國軍至今尚未獲得美方同意供售，拿不到發價書所致。

立法院預算中心首先揭露，面對中國強大軍事威脅及未來戰爭型態發展，空軍司令部依「防衛固守、重層嚇阻」之戰略構想及「國防報告書」聯合制空之建軍構想，籌購遠距精準武器，以有效癱瘓當面對我威脅較高之目標，並自111年度起納編「F-16型機遠距精準武器籌購案」分年預算，辦理期程為111至119年度，總經費470億8073萬元。

廣告 廣告

不過，該案於國防部所屬單位預算書中並未列出採購品項及數量，經洽請空軍司令部就籌購內容說明略以：「本案籌購範疇列有AGM-84H飛彈，該型彈藥美方已於109年10月21日同意供售我135枚，符合我作戰需求，餘本案內容涉及軍事計畫相關資訊，依『國家機密保護法』及『國家機密保護法施行細則』等規範無法提供。」容顯該案111年度納編年度預算時，美方仍有部分品項尚未同意供售。也就是說，國防部在完整品項未獲美方同意供售下，仍將全部品項納編預算。

預算中心指出，這導致該案計畫總經費470億餘元均編列於公開預算書，但部分採購品項因遲未能取得美方發價書而自112年度起將部分經費(64億6220萬6千元)由公開預算科目改列機密預算科目。

不僅如此，預算中心說，且依空軍司令部說明截至114年6月底進度，上開規劃籌購武器因美方仍未同意供售，爰迄未完成發價書簽署作業。

預算中心表示，按國軍對美軍購預算之編列，援例在美方同意供售前編列機密預算，待美方同意供售後全數改列公開預算。「F-16型機遠距精準武器籌購案」計畫經費既於111年度國防部所屬單位預算書中全數編列為公開預算，容顯所籌購品項經空軍評估當應均可獲美方同意供售。但是該計畫自111年度納編預算迄今多年，部分品項仍未能獲得美方同意供售，致空軍不斷將該品項分年經費往後續年度修調，除凸顯事前與美方溝通之未臻周全外，空軍亦宜儘速再與美方協商其供售意向。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16飛行員空中短暫G力昏迷 空軍證實：人機安全 返場降落

解放軍機密全被看光！美衛星公司「3D建模」榆林基地 解析度驚人

中俄轟炸機編隊長程飛行 日本出動戰機因應

告別美軍二手船！菲律賓海軍戰力大躍進 「垂直發射系統」首度到位

