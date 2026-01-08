F-16沒裝防撞系統 徐巧芯：鳳展計畫付了錢至今1架都沒完成

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機6日晚間進行例行訓練時發生意外，辛姓飛行員在花蓮外海疑似跳傘。（圖：資料照）

空軍F-16V戰機進行夜航訓練時墜海，飛官辛柏毅失聯。國民黨立委徐巧芯披露，現役戰機應加裝自動防撞地系統，但鳳展計畫從2018年評估、計畫迄今，應該2024年就完成，但到了2025年系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。國防部長顧立雄今（8）天回應，F-16 BLK20的飛操系統屬「類比式」，與美方原廠設計給「數位式」的防撞系統不相容，導致需花費長時間進行整合研改，預計今年底開始獲裝。

徐巧芯在臉書發文表示，有飛官向她陳情防撞系統應該盡快安裝的事情。這不是她第一次陳情、追蹤本案。去年12月在立法院質詢中，就關切空軍現役戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，自動防撞地系統極為重要，它能夠根據戰機速度、航向、地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面、海面的可能，警告飛行員；若飛行員沒反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

廣告 廣告

徐巧芯指出，這個計畫自2018年開始評估，是鳳展專案的一部分，該計畫持續多年，卻還不看到一個影，且根據國防部報告計畫要在2024年完成，結果到了2025年系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。當時，空軍參謀長李慶然回覆她，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到2027年才能完成全機隊佈線、裝機完畢。

徐巧芯續指，所以，這個自動防撞地系統案，國軍已經付了錢，卻根本沒有完成，到現在沒有半架F-16戰機完成裝機、交貨，又出現美方軍購延宕的狀況，而賴政府、國防部彷彿對這個狀況完全沒感覺，也不在乎，到底軍費都花在什麼地方，又拿到什麼軍購？這只是其中一個例子，希望政府能夠更加重視軍人的飛行安全權益與裝備採購後的到貨與安裝進度。