F-16爆夜巡意外！上尉辛柏毅跳傘逃生 專家：「空間迷向」往往是主因

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

今（6）日晚間19時48分時，傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時突然失去雷達光點，飛行員辛柏毅上尉疑似緊急跳傘逃生，行蹤不明，目前國防部、空勤總隊、海巡署已展開搜救行動，意外發生原因也有待釐清。不過曾有空軍人士指出，在過往F-16夜航失事紀錄中，空間迷向往往是失事主因。

曾有空軍人士指出，在過往F-16夜航失事紀錄中，空間迷向往往是失事主因。 （圖／IDF經國號授權提供）

辛柏毅上尉是在傍晚6時17分，為例行夜間訓練課目執行，駕駛這架F-16戰機從花蓮基地起飛，期間飛行過程起初一切正常，直到19時48分時，準備返’場的F-16戰機卻突然在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬（約18.5公里）的太平洋上空突然失聯，並且模組化任務電腦（MCC）出現故障，辛柏毅上尉疑似在進入雲層時迷向跳傘。

截至目前為止，空軍並未公布意外主因，不過根據《上報》報導，過去曾有空軍人士針對F-16夜航失事進行分析。空軍人士說明，「空間迷向」多發生在夜間於海面飛行時，是因天氣良好、缺乏地形或雲層作為參考，飛行員將海上船燈誤認為星光，而產生上下顛倒的錯覺。本次辛柏毅上尉，就是疑似在進入雲層時出現空間迷向的狀況，因而跳傘逃生。

