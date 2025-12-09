F-16空中驚魂 我飛官大G突昏 2萬呎急降至6千呎 空軍證實

台灣一架F-16V戰機日前發生飛行員因G力過大而短暫昏迷的驚險事件，戰機曾從高空2萬呎急速下墜至6000英呎高度。空軍證實，這起事件發生於8日上午，當時一名上尉飛行員駕駛編號6669的F-16V戰機從台東空軍基地起飛進行基本空防訓練時，因執行大G力動作而瞬間陷入昏迷狀態。所幸在同袍呼喚後飛行員及時甦醒，成功拉回戰機，並在長機伴隨下安全返回基地降落。

F-16驚魂 我飛官大G突昏 2萬呎急降至6千呎（圖／TVBS）

這起事件與電影《捍衛戰士：獨行俠》中飛行員因G力過大而昏迷的情節相似，但在現實中更為危險。當天，這名上尉飛官駕駛的F-16V戰機在執行大G力動作時，飛行員突然陷入所謂的「G-LOC」（G力引起的意識喪失）狀態，導致戰機從兩萬呎高空急速墜落至六千呎。同袍不斷呼喊，終於使飛行員恢復意識並控制住戰機。空軍表示，事發後立即停止訓練課目，由長機隨伴返場安降。

關於此事件，有平面媒體指出這名飛行員過去已有兩次大G昏迷的紀錄，但空軍已對此說法提出駁斥。空軍強調，該飛官已經過離心機的最高等級訓練，且未來將持續實施人員重量訓練與風險評估，以確保維持飛行安全。

飛官G力昏迷驚醒拉回 空軍:長機伴返安降（圖／TVBS）

G力昏迷是飛行員面臨的嚴重風險之一，美軍過去也曾公開相關訓練畫面，顯示在G力衝擊下，飛行員會完全喪失知覺。美國軍方的F-16配備有防撞系統，可在飛行員昏迷時自動拉起戰機。而在台灣空軍的這起事件中，飛行員是在同袍呼喚後甦醒，及時避免了可能的空難。此次F-16V戰機的「空中驚魂」事件，再次凸顯了軍事飛行訓練的高風險性，以及飛行員面對極端G力時所承受的生理挑戰。空軍表示，全案目前仍在調查中，將持續強化飛行員訓練，以應對類似的緊急情況。

