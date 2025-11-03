F-16美未交機 我已匯48億美元
目前我國對美軍購中，交付延宕的「榜首」是總金額約二千四百億元的六十六架F-16C/D Block70戰鬥機。今年三月第一架在美國舉行出廠儀式，但迄今不曾試飛，自然無法交機。國防部長顧立雄昨表示，不敢說一定能依約在明年底全數交機，但明年一定會有飛機交運。
但國民黨立委徐巧芯認為，從目前美方F-16的產能可知，明年底根本不可能造完。
近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，不僅在野黨立委批評，連民進黨團都看不下去。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨天都表示，對美軍購一切按照契約，「貨沒到手，不會付錢」，台灣要增強自我防衛能力，民進黨團也會要求行政部門落實預算執行，強化國防實力才能換得真和平。
立院外交及國防委員會昨天針對軍購延宕問題，邀請國防部報告。顧立雄與空軍參謀長李慶然說，我方採購六十六架F-16，目前已有五十架排入在線組裝階段，估計年底前應有十架組裝完成，如果試飛順利就可交機；但因為系統整合問題，目前還沒有進行測試飛行。
顧立雄說，明年想要交完六十六架全交「不敢說」，但一定會有飛機交運。他也表示，因為美方進度延宕，所以我方從二○二四年度第一季，款項就開始緩付。
徐巧芯質詢，F-16已交了多少錢給美方？國防部戰規司長黃文啟證實，已繳四十八億美元，約合總價六成。國防部主計局長謝其賢則說，我方匯入軍購專屬帳戶，廠商須依工程進度支用，留在帳戶裡的錢以四％到四點二五％累積利息，至於已得孳息，確實數字要回去算。
徐巧芯說，我國之前簽約採購F-16的買主，包括巴林、斯洛伐克、保加利亞、摩洛哥，他們共訂七十一架，目前尚有六十二架未交機，加上我方就是一百廿八架。依據美國航太媒體分析指出，洛克希德馬丁（簡稱洛馬）公司在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅廿三至廿六架，要消化一二八架，還需要好幾年。
