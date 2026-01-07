F-16與飛官辛柏毅在哪？ 資深漁民分析可能方向

海巡調派3艦6艇全力搜救中。（圖／東森新聞）





隸屬花蓮空軍基地的上尉飛官辛柏毅所駕駛的F-16戰機，在昨（6日）19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面約10海浬處失聯，空軍司令部已立即成立應變中心，調派大批兵力，結合海巡署甚至是民間漁船一起投入搜救工作。對此，有當地的資深漁民分析，戰機與飛官的可能位置。

海巡署今（7日）上午公布F-16飛官辛柏毅搜救進度，已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

東海岸「鹽寮地區」高地空軍也出動地面搜救人員，以望遠鏡搜索海上可能的範圍，失事地點往北沿線海岸部署兵力，做沿岸搜救。

石梯漁港一名船長表示，昨天晚間在近海作業，有接獲通知要協助搜救，但夜間視線不良，23點左右風勢開始變大，漁船只能返航，當時季風往南吹，洋流往北，風力約9～10級風，浪高3米。

除此之外，網友也提供重要線索，位於大石鼻山的即時鏡頭在6日晚間7時28分左右，記錄到漆黑的夜空中突有一道橘紅色火光高速劃過，打破了原先寂靜的夜色，幾乎同一時間，另一處位於石梯坪的鏡頭，也在畫面右下角捕捉到一團醒目的火球瞬間墜入海中，兩處影像紀錄的時間點，與軍方公布戰機失聯的時間極為接近。

根據《聯合新聞網》報導，石梯漁港資深漁民林國正表示，依照發報位置研判落海地點位於黑潮的主流帶，有可能會往東北方向推，但飛機速度快，從雷達光點消失後可能再滑行一大段距離，很難百分之百準確，搜救會很困難。

