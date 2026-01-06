F-16花蓮外海失事搜救最新進度！管碧玲：海巡已抵現場引導救援

空軍一架隸屬花蓮基地的F-16戰機，6日晚間執行訓練任務時，突在花蓮外海失聯，軍方研判駕駛該架戰機的飛官辛柏毅已跳傘，目前正全力搜救中。海委會主委管碧玲表示，花蓮海巡隊艦艇已抵達現場，並施放海難測流浮標引導搜救，希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官。

空軍一架F-16在花蓮外海失聯，海巡艦艇已抵達現場，並施放海難測流浮標引導搜救。（圖／翻攝管碧玲臉書）

國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架 F-16單座戰機，1817時於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，1929時許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

廣告 廣告

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官辛柏毅疑跳傘外海逃生，目前下落不明搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

管碧玲晚間在臉書PO出一段影片，她表示，這是稍早花蓮海巡隊10095艇趕赴現場畫面，海巡弟兄破浪而行，加速前進，目前10095已抵達現場，並已施放海難測流浮標（SLDMB）引導搜救了，稍後10078到現場也會施放。希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官，「大家繼續幫忙祈禱，我們需要更大的集氣！希望平安！」

延伸閱讀

飛官花蓮外海失聯 海巡船艦海上最新影像曝光！

F-16戰機失事！國民黨、民眾黨發聲：祈願人員平安、盼搜救順利

花蓮基地F-16失事飛官跳傘！徐榛蔚盼平安：每位國軍都是守護台灣的英雄