F-16花蓮外海失事海巡出動了！管碧玲：海空救援都已在路上

空軍一架隸屬花蓮基地的F-16戰機今晚進行夜間訓練任務時突然失聯，軍方判斷飛官辛上尉已跳傘逃生，正全力展開搜救。海委會主委管碧玲表示，國防部、海巡、空勤，海空救援都已在路上，同時也連絡上附近貨輪，全力搜救。

海委會主委管碧玲。（資料照／中天新聞）

空軍司令部說明，該架機號6700的F-16戰機晚間6時17分自花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務。然而在起飛後約一小時，其光點便於雷達幕上消失，空軍獲報後隨即成立應變中心，並展開搜救行動。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

花蓮空軍基地有一架F16戰機失事，軍方研判飛行員已跳傘，正在全力搜救中。（圖／IDF經國號粉專）

管碧玲在臉書發文表示，「國防部、海巡、空勤，海空救援行動都已在路上！周邊最近一艘貨輪，距離6.3浬，也已聯絡上，全力搜救！我們為飛官集氣！大家一起集氣！」

