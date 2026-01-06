F-16花蓮外海失事！上尉飛官跳傘失聯 黑鷹直升機馳援搜救

空軍一架F-16戰機於今（6）日晚間執行夜間例行性訓練時，在花蓮豐濱外海失聯，機上辛姓上尉飛官疑似已跳傘，目前生死未卜。總統賴清德第一時間指示全力搜救，務必確保人員平安。國防部與海巡署已展開海空聯合搜救行動，盼能盡快尋獲失聯飛官。

國防部出動黑鷹直升機協助救援。（圖／國防部提供）

該架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機（機號6700），由辛姓上尉駕駛，於晚間6時17分起飛執行訓練任務，卻在晚間7時29分於花蓮豐濱鄉東面10海浬處光點消失。空軍獲報後立即成立應變中心，展開全面搜索。

事件發生後，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已下達指示，要求國防部及相關單位全力搜救。行政院發言人李慧芝則指出，院長卓榮泰已與國防部長顧立雄通話掌握狀況，並指示各單位投入救援，同時提醒搜救人員在冷氣團來襲下注意自身安全。

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官辛柏毅疑跳傘外海逃生，目前下落不明搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

目前搜救行動正與時間賽跑，空勤第一大隊第三隊長趙強本說明，黑鷹直升機已抵達事發海域，並由C-130運輸機投擲照明彈協助夜間搜尋。海巡署也指出，已動員北部、東部及南部的海巡艦艇共同趕赴現場，持續增援搜救能量。

海委會主委管碧玲透過臉書表示，海空救援行動已全面展開，並已聯繫到距離事發地點6.3浬的一艘貨輪加入協尋行列，同時呼籲社會大眾共同為失聯的辛姓飛官集氣祈福。

