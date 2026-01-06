F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光

石梯坪即時影像監視器顯示，晚間7時28分30秒左右，遠方海面突然出現一團閃光，疑似是戰機墜海瞬間產生的火光。（圖／翻攝自YouTube，東部海岸國家風景區管理處）

空軍花蓮基地1架F-16單座戰機（機號6700），今天（6日）晚間6時17分由辛姓上尉飛官駕機起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘。東管處設在花蓮豐濱鄉石梯坪的即時影像監視器顯示，晚間7時28分30秒左右，遠方海面突然出現一團閃光，疑似是戰機墜海瞬間產生的火光。

根據東管處設在花蓮豐濱鄉石梯坪的即時影像監視器，今日晚間7點28分30秒左右，畫面右側突然出現一道白影從上空往海面墜落，接著炸出一團紅色火光，疑似是戰機墜海。事故發生後，空軍司令部、海巡署等單位陸續投入救援，現場也不斷出現照明彈打上空中的亮光。目前聯合搜救工作仍在持續當中，盼盡早傳出好消息。

今日晚間7點28分30秒左右，畫面中右側突然出現一道白影從上空往海面墜落。（圖／翻攝自YouTube，東部海岸國家風景區管理處）

針對這起事故，行政院發言人李慧芝指出，卓榮泰院長第一時間與國防部長顧立雄通話掌握狀況，並指示海巡署、空勤總隊會同國防部展開搜救，同時請漁業署協助聯繫附近漁船支援。考量大陸冷氣團來襲、夜間氣溫驟降，卓院長也提醒搜救人員注意安全，並期盼能盡速救回落海的辛上尉。

空勤第一大隊第三隊長趙強本透露，黑鷹直升機已飛赴豐濱外海展開搜救，並由C-130軍機投放照明彈協助夜間搜尋。海巡署表示，北部、東部及南部海域艦艇已同步朝事發地點前進，東部各海巡隊全面出動，持續增援救援能量，目前正全力搜救中。

