F-16花蓮外海失事！東管處石梯坪即時影像拍下「海面閃現火光」 時間點吻合

空軍司令部花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機，昨（6）日晚間在花蓮外海執行例行性夜間航訓任務時，突然失去聯繫，雷達光點也自螢幕上消失，上尉飛官辛柏毅疑似啟動彈射座椅跳傘逃生，狀況未明，軍方隨即成立應變中心展開搜救，並協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等投入搜救行動。而東部海岸國家風景區管理處的即時影像拍下疑似一團火光墜海的畫面。

東部海岸國家風景區管理處的即時影像拍下疑似一團火光墜海的畫面。（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處YT）

東管處設在花蓮豐濱鄉石梯坪的即時影像，昨日晚間7點28分30秒左右，畫面的右下角突然出現疑似一團火光墜海的畫面，由於火光發生的瞬間與F-16失事的時間相近，許多網友在得知消息後，紛紛前往留言祈禱飛官平安。後續的直播畫面中，也可看到搜救人員在附近海域發射照明彈，持續搜救。

國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛的F-16單座戰機，晚間6點17分從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄立即赴空軍司令部掌握狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力，並協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

搜救人員在附近海域發射照明彈，持續搜尋上尉飛官辛柏毅。（圖／海巡署提供）

海巡署表示，海巡署則由署長主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB)，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

國防部指出，上尉辛柏毅為空軍官校108年班畢業，現任戰鬥機飛行官，已婚、尚未育有子女，飛行總時數為611小時25分；F-16飛行時數371小時35分；機身鐘點3894小時；發動機總使用時間5447小時。

昨日晚間7點28分30秒左右，東管處設在花蓮豐濱鄉石梯坪的即時影像拍下疑似一團火光墜海的畫面。（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處YT）

