F-16花蓮外海失事 柯文哲發聲：盼搜救順利將飛官平安帶回

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

空軍一架F-16單座戰機今（6）日晚間傳出，在花蓮外海時突失去聯繫，且雷達光點也從螢幕消失，飛官上尉辛柏毅疑似跳傘。民眾黨前主席柯文哲晚間發文，表示台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。

圖為F-16。圖非當事飛機。（圖／資料照）

柯文哲表示，剛剛看到新聞，空軍花蓮基地一架F-16在夜航訓練時失聯，辛姓上尉已經跳傘，目前國防部、海巡都在全力搜救。

柯文哲指出，台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。

另外，民眾黨主席黃國昌也在臉書貼文，稍早空軍一架F-16單座戰機在執行訓練任務時，辛姓上尉疑似跳傘緊急逃生，空軍已隨即展開搜尋行動。請大家一起為辛上尉集氣，搜尋行動一切平安。



