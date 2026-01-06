F-16花蓮外海失事 柯文哲發聲：盼搜救順利將飛官平安帶回
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
空軍一架F-16單座戰機今（6）日晚間傳出，在花蓮外海時突失去聯繫，且雷達光點也從螢幕消失，飛官上尉辛柏毅疑似跳傘。民眾黨前主席柯文哲晚間發文，表示台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。
柯文哲表示，剛剛看到新聞，空軍花蓮基地一架F-16在夜航訓練時失聯，辛姓上尉已經跳傘，目前國防部、海巡都在全力搜救。
柯文哲指出，台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。
另外，民眾黨主席黃國昌也在臉書貼文，稍早空軍一架F-16單座戰機在執行訓練任務時，辛姓上尉疑似跳傘緊急逃生，空軍已隨即展開搜尋行動。請大家一起為辛上尉集氣，搜尋行動一切平安。
更多FTNN新聞網報導
F-16花蓮外海失事！管碧玲：救援行動已在路上 聯絡上距6.3海浬貨輪搜救
曾對抗如今合作 黃國昌：國民黨變了
F-16花蓮外海失事！管碧玲：救援行動已在路上 聯絡上距6.3海浬貨輪搜救
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 64
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 128
高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光
政治中心／徐詩詠報導新竹市長高虹安在立委任內因涉詐助理費，一審遭判刑讓她一度被解職。不過在去年12月，二審宣判貪汙罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。二審判決確定後，高虹安也隨即申請復職成功，返回市府上班，讓民眾黨陣營士氣提升不少。不過，高檢署在經過研議後，於5日提起上訴，相關理由也隨之曝光。民視 ・ 15 小時前 ・ 98
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 3 小時前 ・ 20
中國恐學美國「斬首」賴清德？矢板明夫揪關鍵差異：這種擔憂是多餘
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。針對有人擔心中國如法炮製對台灣實施類似「斬首」行動，印太戰略智庫執行長矢板明夫也直言「這種擔憂是多餘的」並點出關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 4
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 13
基隆熱水器大盜「元旦狂偷6台」 住戶氣炸報警「3天落網」
基隆市 / 綜合報導 天氣冷洗澡當然要洗熱水澡，但基隆好幾戶人家熱水器都被偷，小偷專門鎖定某一個廠牌，而且裝在一樓戶外的熱水器，他的動作很快，把熱水器拆下來裝進塑膠袋用車子載走，疑似要變賣，還好小偷被監視器拍到了，警方循線逮人。記者VS.受災戶說：「(很痛苦這樣)，痛苦，沒辦法洗澡啊。」實在忍不住怨氣，冷過頭的天氣，想舒服洗個熱水澡，沒想到熱水器竟遭洗劫，受災戶說：「要開熱水，咦，熱水怎麼一滴都沒有，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果一看，整台(熱水器)都不見了。」真的好傻眼，冷天報到之際，到底是誰趁人之危，時間回溯到元旦下午兩點多，只見一名男子戴上口罩遮掩，還拿出預先備好的手套，行跡鬼鬼祟祟，沒多久開始對住戶的熱水器動手腳，左拆右拆把零件都鬆開，接著往上一抬，熱水器就這樣被他搬走，民眾說：「怎麼可能，太離譜了吧，很冷啊，沒辦法洗澡啊。」鄰居都不敢相信，嫌犯還以黑色塑膠袋包裝，試圖掩人耳目，事發就在基隆安樂區國家新城社區，元旦起接二連三有熱水器遭竊，基隆市安樂區六合里長潘德發說：「(竊賊)裝備齊全，好像是一個熟練的水電工，就循著這個線到這個住戶偷完之後，裝到黑色塑膠袋，就裝上車了。」里長表示，光六合里跟五福里在元旦這天，就已經被偷走6座熱水器，警方獲報也迅速逮人。警方調查，嫌犯疑似都鎖定同品牌熱水器，選擇較隱密的防火巷，雖然手腳很快，但仍逃不過法網，基隆市警第四分局安樂派出所所長林頌軒說：「1月3日21時許，執行查緝行動，成功查獲林姓犯嫌，全案後續依刑法竊盜罪嫌，移送台灣基隆地方檢察署偵辦。」才剛過新年，住戶就先破財，得重新裝新的熱水器，不只天氣寒冷，心也先涼了一半。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
中國效仿美「斬首行動」？矢板明夫揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子，震驚全球，也掀起擔憂中國是否會如法炮製對付台灣。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
美攻擊委內瑞拉讓中國仿效犯台？矢板明夫：堅定與美站一起就安全
[Newtalk新聞] 美國3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押送離境。兩人被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。有人憂心，中國是否可能仿效美國，對台灣實施類似行動。對此，資深媒體人矢板明夫表示，台灣整體防禦能力比委內瑞拉更強也更具韌性與實戰整合力，中國軍事實力仍與美國存在巨大落差。台灣的安全從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。 矢板明夫4日深夜在臉書發文寫道：「美國對委內瑞拉發動了一場震撼世界的軍事行動。透過精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的聯合作戰，美軍在短短3小時內完成高風險突襲，成功俘獲了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，並將他們押送至美國接受司法審理。前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的『壓制與控制』行動。」 矢板明夫提到：「從情資整合、制空制電、指揮鏈同步到特種部隊執行，每一個環節都不允許失誤。這次行動再次證明，美軍在高強度、瞬間決勝的現代戰爭能力上，已與其他國家拉開了極大的差距。委內瑞拉長期宣稱其防空系統新頭殼 ・ 1 天前 ・ 46
民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准
民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
川普攻委內瑞拉、抓馬杜洛！網驚「這24小時無共機擾台」：中國嚇到了？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而巧合的是，根據國防部資料，從1月3日至1月4日清晨，都未偵獲共機擾台，引發網友討論是不是「中國嚇到了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
農曆年前常見缺血危機 獅子會「重賞」鼓勵挽袖
每到農曆春節前，常見缺血危機，台南市歸仁獅子會發起全新年度的公益捐血活動，本月11日登場，除了準備禮券、關廟麵等贈品之外，還加碼送電風扇，祭出「重賞」，鼓勵民眾踴躍挽袖，救人一命。活動以「獅子有愛、捐血有情」為主題，今天在新豐高中舉辦行前宣傳，號召各界熱情響應，11日一起來參與，挽袖做公益。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴
一名現役軍人在台北因尿液檢驗結果顯示可待因和嗎啡陽性反應，被懷疑違反《毒品危害防制條例》，隨後遭移送檢方偵辦。該軍人強調，他並未使用毒品，而是在採尿前因上呼吸道感染前往診所就醫，依醫師處方服用相關藥物，導致檢驗結果異常。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導又發生招牌掉落事件！昨天（4日）晚間，在台北市大安區的一間服飾店，招牌突然掉落，幸好當時沒有行人經過，才沒有釀成人員傷亡，過去，前副總統「連戰」曾經住在這個社區，至於招牌為何突然掉下來，周遭居民懷疑，會不會是最近常下雨，太過潮濕，才導致木板腐蝕，導致招牌掉落。人行道上，大大小小的磁磚碎片，散落一地，抬頭一看，原來服飾店的招牌，整片掉落在地，在仔細一看，所有的管線、電線，破的破、斷的斷，路過的民眾全都嚇壞，快步通過。附近民眾：「他招牌是突然掉下來，剛好沒有人經過，可是他職員還在裡面，他的工作人員還在裡面。」附近民眾：「以前沒有遇過（招牌掉落），蠻訝異的啊，好像昨天也沒有地震（怎麼會掉），警方是早上有來拍啦。」北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到現在大片的磁磚都還在地上，往上看招牌掉下來的地方，天花板空了一塊，水管跟電線都外露，就連木板都還懸掛在空中，就怕一個不小心會掉下來砸到人，相當危險。」招牌掉落事件發生在4號晚上，台北市敦化南路一段236巷的一間服飾店，他們從2017年開始營業，至今已經8年多，但民眾也懷疑，是不是最近雨下不停，太潮濕，木板腐蝕才導致招牌掉落。北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）招牌業者：「(可能)沒有鎖好啊，看他的牆壁啊，是鎖在什麼地方啊，如果是大理石或是牆壁什麼的，那就不會啊，如果是木板的話，肯定是會脫落的啊，安裝的時候，現場安全管理都很重要啊。」業者也說定期檢查招牌狀況，才能確保不出意外，幸好這回招牌掉落當下，沒有行人經過被砸傷，否則店家就不只是修繕那麼簡單。原文出處：太潮濕釀禍？服飾店招牌「整片掉落」 社區曾是連戰住家 更多民視新聞報導19:24花蓮規模5.7地震! 東大門夜市招牌掉落險砸路人昨19:24花蓮5.7地震! 氣象署:板塊碰撞導致.3天內注意餘震鳳山車商傳"招牌掉落"意外 六台展示車全遭殃民視影音 ・ 1 天前 ・ 1