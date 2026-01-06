F-16花蓮外海失事！管碧玲：救援行動已在路上 聯絡上距6.3海浬貨輪搜救

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

空軍一架F-16單座戰機今（6）日晚間傳出，在花蓮外海時突失去聯繫，且雷達光點也自螢幕上消失，飛官上尉辛柏毅疑似跳傘。海委會主委管碧玲晚間表示，國防部、海巡、空勤，海空救援行動都已在路上，周邊最近一艘貨輪，距離6.3浬也已聯絡上，全力搜救。

圖為F-16戰機，非當事飛機。（圖／資料照）

​​​​​​

空軍司令部今日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

廣告 廣告

管碧玲表示，謹向人民報告，國防部、海巡、空勤，海空救援行動都已在路上，周邊最近一艘貨輪，距離6.3浬，也已聯絡上，全力搜救！管碧玲呼籲，我們為飛官集氣！大家一起集氣！



更多FTNN新聞網報導

曾對抗如今合作 黃國昌：國民黨變了

要求綠委選首長先請辭遭拿高虹安舉例 黃國昌：2022黨有黨的政策

共軍對台軍演未歇卻包廂餐敘？海委會挨轟 張忠龍澄清：公務行程

