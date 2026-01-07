F-16花蓮外海失事！ 飛官辛柏毅上尉跳傘搜救中

花蓮縣 / 綜合報導

首先就關心昨(6)日晚間在花蓮空軍飛官跳傘失聯的消息！花蓮空軍基地編號6700的F-16單座戰機，昨晚7點29分，在例行性夜間訓練中失事，上尉辛柏毅駕機返場時，疑似出現空間迷向，緊急跳傘逃生，目前包含空軍、海巡署及海軍艦艇，都在全力搜救中。

海巡署艦艇，在漆黑海面加速前行，因為有F16戰機失事，飛官疑似緊急跳傘逃生，搜救行動分秒必爭。海巡署人員說：「這邊開始執行相關任務。」

海巡人員抵達疑似跳傘地點周邊海面，施放海難測流浮標，就是為了掌握海流方向，部署艦艇搜救責任區。一身帥氣飛行裝，戴著墨鏡仰望天空，他就是空軍上尉戰鬥機飛行官辛柏毅。

廣告 廣告

6日晚間他駕駛一架隸屬花蓮空軍基地，編號六拐洞洞的F-16單座戰機，執行夜間航訓任務時傳出失事消息，即時影像監視器當時拍下，漆黑海面突然出現光點。

總統賴清德說：「一起繼續努力，讓國家更安全。」總統賴清德，去年才前往空軍基地勗勉飛官，保衛國家領空安全，當時辛柏毅上尉也在現場，如今卻傳出失事意外。

辛柏毅上尉駕駛的F16戰機，6日晚間6點17分，從花蓮空軍基地起飛，執行例行性訓練任務，返場途中，因機上(模組化任務電腦)故障，與密集編隊在進入雲層後失散，疑似出現「空間迷向」。

7點29分，辛柏毅上尉在豐濱鄉東面10海浬處，疑似緊急跳傘逃生，軍方立刻展開搜救行動，辛柏毅上尉，畢業於空軍官校108年班，飛行總時數超過600小時，有相當的駕駛經驗。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說：「造成意外原因不外乎機械故障，或是人為因素，從目前狀況，初步觀察機械原因比較有可能，因為這位飛官有相對的經驗。」

國防部表示，部長顧立雄獲報後，已經立刻前往空軍司令部掌握全盤狀況，並要求海、空、陸軍機艦兵力，以及國搜中心空勤總隊，海巡署等單位全力投入搜救行動。

因為受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，海象惡劣，海上風力達6至7級，浪高也有3公尺，救援行動得與時間賽跑，希望能盡快找到失聯飛官。

原始連結







更多華視新聞報導

F-16飛官失聯！國軍徹夜搜救 管碧玲曝最新進度

失聯飛官辛柏毅是澎湖人！ 縣長陳光復喊話鄉親集氣：祈求飛官平安歸來

F-16夜訓歷年3起意外奪命 空間迷向.花蓮地形致命

