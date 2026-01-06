F-16花蓮外海失蹤 東管處石梯坪影像疑拍下墜海瞬間「海面冒火光」

空軍一架F-16戰機於今（6）日晚間執行夜間例行性訓練時，在花蓮豐濱外海失聯，機上辛姓上尉飛官疑似已跳傘，目前生死未卜。東管處的石梯坪直播影像，疑似拍下戰機墜海瞬間。

石梯坪直播影像疑似拍下戰機墜海瞬間。（圖／翻攝自石梯坪直播頻道）

東部海岸國家風景管理處設在豐濱石梯坪的即時影像，在晚上19時28分30秒時，右下方疑似拍到物體墜海火光一閃，與國防部公布的戰機失去雷達影像的時間19時29分相去不遠，因此該影像有可能就是失蹤的F-16戰鬥機的墜海影像。

事件發生後，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已下達指示，要求國防部及相關單位全力搜救。行政院發言人李慧芝則指出，院長卓榮泰已與國防部長顧立雄通話掌握狀況，並指示各單位投入救援，同時提醒搜救人員在冷氣團來襲下注意自身安全。

