F-16花蓮外海10海浬失事 飛官跳傘全面搜救中

空軍一架F-16戰機晚間在花蓮外海失事，執行夜航勤務時，上尉飛官辛柏毅緊急彈射跳傘救援中，圖非失事飛機。（圖片來源／軍聞社）

空軍今（6）日一架F-16戰機在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，上尉飛官辛柏毅緊急彈射跳傘，目前，空軍隨即成立應變中心，與海巡、空警總隊協力，展開緊急搜救行動。

空軍司令部表示，本屬花蓮基地一架 F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛。

辛柏毅主要執行例行性訓練任務，後來在晚上7點29分，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘。

總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，「務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。」

行政院卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。

行政院發言人李慧芝表示，由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓榮泰請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

國防部發言人臉書除了說明失事經過概要並表示，目前全力搜救，「請和我們一起祈禱！」

海巡署艦艇、國軍C-130運輸機、空勤總隊海鷗直升機等均立即趕赴現場，全力協助搜救中。

