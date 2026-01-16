F-16花蓮失事Day10 空軍證實：精確定位戰機黑盒子訊號

6日晚間於執行夜間訓練時，在花蓮外海失事的空軍第5聯隊1架F-16AM型戰機（6700號），上尉飛官辛柏毅迄今仍舊失蹤，不過空軍證實，已精確定位失事戰機上的「黑盒子」（飛行資料記錄器），後續重心將會轉移兵力執行打撈工作。

李慶然。(圖/中天新聞)

空軍參謀長李慶然中將15日在行政院會後記者會上表示，累計到14日晚間為止，國軍、海巡等共出動各式飛機、直升機共80架次，海巡、海軍艦艇共89艘次，海巡、岸巡及國軍地面搜索兵力2215人次，無人機36架次。

李慶然進一步證實，13日已在海面上針對黑盒子完成精確定位，為確認位置還有後續整備，因此於今天上午對外說明；目前已與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼施搜救。

1月6日失事的空軍6700號F-16AM戰機。(圖/中央社)

隨著明確偵測到失事F-16AM型戰機發出的訊號，軍方的搜救兵力已大幅減少，由14日的軍機6架次、艦艇9艘及岸上兵力340名，減為今（16）日的只有空中2架次。

空軍司令部15日也表示，日前已偵獲失事F-16AM型戰機的「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委由專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域持續搜尋。

空軍司令部進一步表示，社會各界對於本案的關心與對家屬的關懷，該部表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

