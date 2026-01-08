F-16辛柏毅失聯Day4！漁民：黑潮正值大流水 恐漂離搜救區到這區

社會中心／施郁韻報導

飛官辛柏毅跳傘後失聯，海巡等相關單位持續搜救。（組合圖／翻攝自管碧玲、IDF經國號臉書）

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方正大規模積極搜索中，家屬也非常焦急。石梯漁港資深漁民林國正指出，黑潮正值大流水時期，飛官位置不排除超過南方澳，或者更北方，恐怕漂離搜救區域。

國防部提到8日搜救工作部分，投入空軍18架次、海軍2艘，陸軍部分，岸巡170員，出動輕、中型戰術輪車44輛次。內政部空勤總隊出動2架次；海巡也出動7艘。

空軍督察長江義誠說明，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證，強調搜救不會受限72小時，全力搜救辛柏毅。

據《聯合新聞網》報導，有教授推測，辛柏毅落海位置可能位於黑潮區域。資深漁民林國正指出，現今黑潮為大流水時期，流速相當快，飛官落水後不排除隨洋流往北漂流，可能超過南方澳或更北方，恐怕會漂離搜救區域。

辛柏毅家屬在社群平台貼文表示，感謝網友集氣與關心，全家身心承受極大壓力，有選定廟宇祈求平安與指引，為了支撐彼此情緒，並不是取代專業搜救，令人心痛。

