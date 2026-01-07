F-16辛柏毅最後發話曝！妻哭腫眼 親友發聲「希望找到他」：快碎光了…

社會中心／施郁韻報導

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方目前全力搜救中。辛柏毅與新婚妻子剛度蜜月，返隊2天就發生意外，小姨子昨（7）日深夜再度發文，心碎寫下「全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」

空軍司令部督察長江義誠少將指出，當晚6時17分戰機起飛，7時27分時高度維持在7600呎，辛柏毅隨即呼叫「空中失散（TWO LOST）」，隨後短短一分鐘內，戰機高度劇降至4000呎，辛柏毅急促回報「我現在高度一直在下掉」。在失事前最後一刻，雷達顯示高度僅存1700呎，位置落於花蓮石梯坪外海8.5浬處。

海巡夜間搜救 F-16 畫面曝光。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

空軍指出，雖派遣多架S-70C、C-130H及海巡署艦艇搜尋，但至今尚未收到彈射傘具訊號，也無事證可證明辛柏毅完成跳傘動作。

辛柏毅小姨子昨日深夜再度於社群Threads發文，請求網友推薦花蓮問事的廟宇或管道問出辛柏毅的位置，心碎寫下「我們全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。拜託了。」

消息一出，不少網友湧入加油打氣，也提供了一些資訊，小姨子也感謝網友，「我們選好了兩家明天前往問事，同時感激大家的集氣，好重要⋯因為我們都快碎光了已經想不到辦法了。」

據國防部資料顯示，上尉辛柏毅為戰鬥機飛行官，空軍官校108年班，已婚、尚未育有子女，飛行總時數為611小時又25分鐘，其駕駛F-16總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。



