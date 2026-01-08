F-16辛柏毅生死未卜！飛官為何穿橘色？竟與「黑盒子」用意一樣

社會中心／施郁韻報導

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方目前全力搜救中。有網友注意到飛行服分為橘色和綠色，辛柏毅身上穿的橘色制服，與「黑盒子」設計用意相同。

據國防部資料顯示，上尉辛柏毅為戰鬥機飛行官，空軍官校108年班，已婚、尚未育有子女，飛行總時數為611小時又25分鐘，其駕駛F-16總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

辛柏毅與在花蓮基地擔任上士的妻子相戀，妻子是花蓮人，去年5月20日結婚，兩人都在花蓮基地服務，但不同單位，兩人近日才剛到芬蘭度蜜月，歸建不到48小時，辛柏毅在執行任務卻發生失聯。

有網友表示「飛行服為什麼有橘色跟綠色？」按台灣空軍慣例，飛行服分為綠色和橘色，在不同環境下，各能發揮「保護」作用。

橘色飛行服主要是「訓練穿著」，若飛機發生意外，搜救時才能儘速找到飛行員，客機上有著「黑盒子」外觀也是橘色，並非字面上所稱的黑色，都是為了搜尋更容易。

綠色飛行服，則是戰備任務「作戰穿著」，若在敵區不慎失事、跳傘，或是在森林等區域登陸，能發揮隱蔽效果，與迷彩服的顏色設計是一樣的原理。



