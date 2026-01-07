F-16辛柏毅起飛73分鐘出事 與上士妻服役花蓮基地！剛度蜜月

飛官辛上尉於19點29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。軍事粉專「IDF經國號」 授權使用



空軍花蓮基地一架機號 6700的F-16單座戰機，6日晚間18點17分起飛執行例行訓練，飛官辛上尉（29歲）於19點29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。

失聯的飛官為空軍官校108年班、上尉戰鬥機飛行官的辛柏毅，目前飛行總時數已經達611小時又25分，其中在該機種的總時數為371小時35分；去（2025）年5月20日結婚，夫妻倆都在花蓮基地服務，剛在芬蘭度完蜜月返國。

辛柏毅是澎湖人，父親是馬公分局文澳派出所剛退休警察。最近才與太太去去芬蘭度蜜月收假回基地歸建不到48小時，就出意外。據悉，辛妻也在花蓮基地服務，為上士、負責行政業務。

廣告 廣告

辛柏毅升空執行夜間飛行訓練失聯，消息曝光後，花蓮當地民眾告訴媒體記者，辛柏毅曾經為平時戰機起降聲音較大，造成當地人困擾而致歉，態度相當親切、有禮貌。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」