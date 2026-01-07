F-16遭爆「任務電腦」常故障 空軍：要求美方加速軟體修正

花蓮空軍基地6700號的F-16AM型戰機6日晚間驚傳失事，機上的上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，目前仍在搜救當中。空軍司令部今（7）日上午在花蓮基地召開臨時記者會，針對網友指稱，經過「鳳展專案」升級後的F-16AM/BM型，機上的模組化任務電腦（MMC）失效頻率升高，空軍回應，會要求美方加速軟體修正，以提升系統可靠度。

空軍第5聯隊的F-16AM，非失事戰機。(圖/軍聞社)

第5聯隊後勤科長丁尉軒中校在記者會上表示，針對MMC部分，6700號機清查過近半年的情況，都沒有任何的MMC故障情況。針對該系統，從F-16A/B型「鳳展專案」構改完成之後，針對每架戰機的MMC故障情況，空軍每批都要去下載故障資料，把參數收集給美方，繼續提供給美方研析。他說，空軍也會要求美方加速軟體的修正，來提升系統的可靠度。

第27作戰隊隊長周明慶上校補充說明，MMC失效有分好幾級，辛柏毅昨天的情形是飛行路徑已經沒有顯示，所以辛柏毅沒辦法參考戰機的姿態。

空軍臨時記者會。(圖/截自空軍直播)

此外，媒體提問辛柏毅是否報告MMC故障、導致空間迷向，空軍督察長江義誠少將回應，辛柏毅在訓練過程中，確實有報告MMC有發生故障。空軍昨天也詳實的檢查相關記錄，辛柏毅並沒有回報說有哪些裝置故障，不知道是一級、還是二級，所以在返場的過程，長機就下令2號機集合，採密集編隊返場。

至於昨天是否只有該架F-16型戰機的MMC故障，第5聯隊後勤科長丁尉軒中校則補充，目前掌握資料是只有6700號機這1架。

