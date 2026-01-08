F-16防撞系統砸錢7年沒進度！黃國昌批延宕成飛官最大風險來源 國防部副部長也贊成
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
空軍一架F-16V單座戰機，在6日進行夜訓時，於花蓮外海失事，國民黨立委徐巧芯昨（7）日提到，空軍自2018年開始評估加裝自動防撞地系統（AGCAS），結果到了2025年，系統裝機的進度是0。民眾黨立委黃國昌今天質詢時說，當初採購錢付了，但過程卻一再延宕，黃問國防部副部長鍾樹明，採購延宕已經成為飛官最大風險來源，是否贊不贊成？鍾樹明也說「贊成」。
黃國昌上午在司法法制委員會質詢鍾樹明。黃國昌說，今天站在這邊質詢，心情非常沉重，過去這十年，每次我們的飛官墜機了，不管是社會輿論還是新聞報導，熟悉的畫面、一樣的歷程一次次上演，過去F16舊的機型，編了非常高預算要提升戰能，2018年吳彥霆上校在五分山撞山，2022年陳奕少校又在嘉義墜海，現在是2026年，迎來一次又一次的悲劇。
黃國昌說，2018年事故後，空軍告訴台灣人民要檢討面對，在檢討面對的同時 也看到了，針對F-16戰機，在美國發展出來Auto-GCAS系統，對於陷入G-LOC的飛行員產生實際效用，過去幾年，12個美國飛行員因為這系統，在最後一刻挽救了生命，在2018年，國防部說我們也要裝，大家都贊成，因為沒有什麼比空軍優秀飛行員更重要的資產，飛機救回來是其次，把飛官救回來才是重點，那年重點追加預算大家都贊成，但本規劃2022要完成飛測，2023要完成安裝但跳票，2023的國防部預算解凍報告說2024要完成安裝測試，又再度跳票。
黃國昌說，每到一段時間，透過媒體放消息做大內宣，這非常會，但什麼時候才願意誠實告訴國人，我們面對的情況到底是什麼？什麼時候才肯誠實告訴第一線冒險犯難的飛官們，承受的風險是什麼？要錢，立法院什麼時候少給過？重點是錢給了然後呢？採購延宕已經成為飛官最大風險來源，副部長贊不贊成？對此，國防部副部長鍾樹明稱贊成。黃國昌追問，那誰該負責任？但鍾並未對此作出回應。
黃國昌也在過程中問，Auto GCAS實際付款多少？但鍾樹明稱，當時第一次全案金額是1100億，後續第四次修正是1359億，不過鳳展系統包含好幾個部分，全部在這專案當中。黃國昌批，所以沒有每個單項價目，現在對美採購已經變這樣嗎？東西湊湊一千多億，每個多少錢不知道？納稅人關心的是，要升級裝備，立法院該給的錢從沒少過，納稅人沒辦法理解的是，錢付了東西在哪裡，再三延宕，錢付得很爽快，何時拿到不知道？
空軍司令部作戰參謀長曹定明說，Auto GCAS分為線路更新、飛控軟體升級與飛控電腦等三部分，目前線路更新已有進度，其餘項目仍待美方完成測試，預計最快要在2027年第四季才會完成全部安裝。
更多FTNN新聞網報導
F-16V失事 顧立雄：估10日完成全數戰機特檢、防寒衣3月前全交貨
F-16事故與預算卡關有關？黃國昌怒轟綠側翼：惡意帶風向下流無恥
F-16花蓮外海失事 柯文哲發聲：盼搜救順利將飛官平安帶回
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 16
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 268
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 233
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 25
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 94
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 66
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11