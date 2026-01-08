F-16防撞系統砸錢7年沒進度！黃國昌批延宕成飛官最大風險來源 國防部副部長也贊成

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

空軍一架F-16V單座戰機，在6日進行夜訓時，於花蓮外海失事，國民黨立委徐巧芯昨（7）日提到，空軍自2018年開始評估加裝自動防撞地系統（AGCAS），結果到了2025年，系統裝機的進度是0。民眾黨立委黃國昌今天質詢時說，當初採購錢付了，但過程卻一再延宕，黃問國防部副部長鍾樹明，採購延宕已經成為飛官最大風險來源，是否贊不贊成？鍾樹明也說「贊成」。

黃國昌質詢國防部副部長鍾樹明。（圖／國會頻道）

黃國昌上午在司法法制委員會質詢鍾樹明。黃國昌說，今天站在這邊質詢，心情非常沉重，過去這十年，每次我們的飛官墜機了，不管是社會輿論還是新聞報導，熟悉的畫面、一樣的歷程一次次上演，過去F16舊的機型，編了非常高預算要提升戰能，2018年吳彥霆上校在五分山撞山，2022年陳奕少校又在嘉義墜海，現在是2026年，迎來一次又一次的悲劇。

黃國昌說，2018年事故後，空軍告訴台灣人民要檢討面對，在檢討面對的同時 也看到了，針對F-16戰機，在美國發展出來Auto-GCAS系統，對於陷入G-LOC的飛行員產生實際效用，過去幾年，12個美國飛行員因為這系統，在最後一刻挽救了生命，在2018年，國防部說我們也要裝，大家都贊成，因為沒有什麼比空軍優秀飛行員更重要的資產，飛機救回來是其次，把飛官救回來才是重點，那年重點追加預算大家都贊成，但本規劃2022要完成飛測，2023要完成安裝但跳票，2023的國防部預算解凍報告說2024要完成安裝測試，又再度跳票。

黃國昌說，每到一段時間，透過媒體放消息做大內宣，這非常會，但什麼時候才願意誠實告訴國人，我們面對的情況到底是什麼？什麼時候才肯誠實告訴第一線冒險犯難的飛官們，承受的風險是什麼？要錢，立法院什麼時候少給過？重點是錢給了然後呢？採購延宕已經成為飛官最大風險來源，副部長贊不贊成？對此，國防部副部長鍾樹明稱贊成。黃國昌追問，那誰該負責任？但鍾並未對此作出回應。

黃國昌也在過程中問，Auto GCAS實際付款多少？但鍾樹明稱，當時第一次全案金額是1100億，後續第四次修正是1359億，不過鳳展系統包含好幾個部分，全部在這專案當中。黃國昌批，所以沒有每個單項價目，現在對美採購已經變這樣嗎？東西湊湊一千多億，每個多少錢不知道？納稅人關心的是，要升級裝備，立法院該給的錢從沒少過，納稅人沒辦法理解的是，錢付了東西在哪裡，再三延宕，錢付得很爽快，何時拿到不知道？

空軍司令部作戰參謀長曹定明說，Auto GCAS分為線路更新、飛控軟體升級與飛控電腦等三部分，目前線路更新已有進度，其餘項目仍待美方完成測試，預計最快要在2027年第四季才會完成全部安裝。



