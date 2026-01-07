F-16防撞系統「裝設率0」 空軍早坦承：115年才開始上機

花蓮基地的F-16戰機。示意圖。（軍聞社）

花蓮空軍基地F-16AM戰機6日執行夜間訓練任務失事，辛姓飛官失聯，軍方全力搜救中。藍委徐巧芯質疑，她早就針對「防撞地系統」質詢國防部進度，空軍坦承107年8月就跟美軍開始談，早已付款，目前裝設率為零，115年才會開始陸續上機，質詢影片讓全網傻眼。

徐巧芯發文提到，她去年12月就曾質詢關切防撞地系統的進度，她指出，自動防撞地系統極為重要，它能夠根據戰機速度、航向、地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面、海面的可能，警告飛行員；若飛行員沒反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

徐巧芯質疑，這個計畫自2018年開始評估，根據國防部報告計畫要在2024年完成，結果2025年系統裝機進度是0，一架戰機都還沒完成。空軍參謀長李慶然曾回覆她，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，要等到2027年才能完成全機隊佈線、裝機完畢。

粉專「政客爽」挖出去年12月15日質詢畫面，李慶然提到，防撞地系統是107年F-16發生一級事件後提出來的做法。徐巧芯問何時招標、付款？李慶然表示，107年8月就跟美軍開始談。徐巧芯問，我們跟美軍付款了沒有？李慶然說，這個已經開始在做，已經都布線了。徐巧芯確認，所以已經都付款了？李慶然說是。徐巧芯追問，F-16裝設防撞地系統的比率是多少，目前是零對不對？李慶然回答「是！」

徐巧芯指出，2023年時也問過這問題，那時有專案報告，報告說，美國空軍2024年要在台灣安裝跟測試，現在變成要到明年。李慶然強調，全案結束要到115年才會開始陸陸續續上機，「在116年這個部分，我們是可以上機來使用。」徐確認，全部的機隊？李慶然說是。

網友留言「一直付錢拿不到東西，還要繼續付錢買新的？是蠢還是壞？」、「那些錢都可以買F-35了，還在F-16」、「要錢要得兇又快，國軍設備改進慢慢拖，越貼近軍人需求的拖最久，是台灣技術不如人？還是其他？看得懂的都懂了」、「錢都付了，7年過去一台都沒裝？」

