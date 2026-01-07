F-16防撞系統0安裝因「對不上」？徐巧芯轟：藉口那麼多

徐巧芯痛批，空軍弟兄因裝備更新拖延陷入風險，還有人在找藉口？圖為軍方7日說明F-16墜機事件。（羅亦晽攝）

花蓮空軍基地F-16V戰機6日執行夜間訓練任務失事，辛姓飛官失聯，軍方全力搜救中。藍營痛批軍購遲不到貨，國軍安危缺乏保障。藍委徐巧芯質疑，原本114年就應完成所有防撞地系統的安裝，但系統已經買來，卻說無法嫁接成功，大家期待的是結果，而非藉口。

徐巧芯7日在《鄉民監察院》節目表示，之前一位飛官的不幸事件發生後，經過檢討，決定要加裝防撞地系統，也買了，可是到現在裝設率是0，沒有任何一架F-16安裝了防撞地系統！她在很多空軍弟兄的陳情之下，再一次去質詢：你能不能夠提早？

徐巧芯質疑，原本應該是什麼時候裝？是113年到114年完成安裝，綠媒還做新聞說她跳針，因為空軍就已經告訴我們說，美國賣給我們的這個系統，因為還沒有辦法整合，所以裝不上去，幹嘛一直問？問題是2018年就已經發生事件，就已經評估要買，然後113年到114年會來「測試加安裝」，現在都已經過完了，到115年都還沒有完成任何一架，裝好防撞地系統。

主持人王淺秋直呼，所以不只到貨延遲，就連已經買來的防撞系統，舊的飛機要安裝，也延遲？

徐巧芯強調，「他說系統沒有辦法對上！但是我覺得，為什麼我要聽你講這麼多藉口呢？」當初講了113到114年完成安裝，我們就是要看到結果！所以她在年終（12月26日）就質詢進度如何，但安裝率是0，說是因為系統還沒有辦法嫁接上。這是一個延續性的政策，2018年就開始規劃，現在的國防部也應該要負責。跳票也不要太誇張，比方說裝了10架、20架，還沒裝完，這是一種版本。

徐巧芯直言，可是現在是一架都沒有裝的問題！說系統沒有辦法嫁接成功，講這麼多理由沒有意義，大家期待的是你「能夠做到」！我們國家要培養出飛官是多困難的事，設備精良度不足，又讓他們密集單飛，這是攸關我們很多飛官生命安全的問題，能如此輕忽？

