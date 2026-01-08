F-16飛官仍失聯！家屬急求宮廟問事 淚喊「只想再見你一面」

飛官辛柏毅墜海後失聯，目前尚未尋獲。（圖／翻攝記者爆料網／小陳故事多提供）

空軍飛官辛柏毅於6日晚間執行夜間演訓時，駕駛F-16戰機突然失聯，目前各單位仍持續進行搜索，依據搜救系統的機器判識資料，研判漂流方向可能朝南側移動。辛柏毅的小姨子7日在社群平台發文詢問網友推薦的宮廟，盼能引導出他現在的位置，「現在只希望找到人，有沒有存活都沒關係。」

辛柏毅的小姨子7日深夜在社群平台Threads上發文，請廣大的網友推薦花蓮可以問事的廟，或是提供任何管道能夠問出辛柏毅所在位置，「我們全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。拜託了。推薦給我們，明天一早我們家就會去問！ 」

貼文曝光後，網友們紛紛熱烈提供意見，小姨子再發聲表示，「真的太感謝脆（Threads）上的大家，我們選好了兩家明天前往問事，同時感激大家的集氣，好重要⋯⋯因為我們都快碎光了已經想不到辦法了。」

空軍表示，辛柏毅為空軍官校108年班，飛行總時數611小時，機種總時數371小時，平時表現優秀，與其他隊員相處融洽，而他2025年5月與妻子登記結婚，2日才蜜月返台，5日回到部隊，卻在6日晚間執行夜間訓練時失事，他則疑似跳傘，至今仍然失聯。

空軍在記者會上證實，辛柏毅在事故發生時，機上「模組化任務電腦」（MMC）已無法顯示飛行路徑，因此無法參考姿態，而辛柏毅當下檢查高度表，確認飛機向下掉，且知道自己空間迷向，「該做的都已經做了」，最終選擇彈射跳傘，但無法確認是否有完成跳傘程序，目前救援行動仍在持續中。

