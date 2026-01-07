F-16飛官全力搜救中！「金鐘影帝」發聲祈願

娛樂中心／李筱舲報導



昨（6）晚花蓮空軍基地傳出飛安意外。一架F-16戰機在執行例行訓練中，雷達訊號突然消失。飛官辛柏毅上尉於晚間7時29分，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘逃生，目前軍方正全力搜救中。對此，金鐘影帝莊凱勛也在今（7）日發文，祈願辛柏毅上尉能平安歸來。





F-16飛官辛柏毅「全力搜救中」！金鐘影帝、台劇《一把青》祈願：平安歸來

演員員莊凱勛於今（7）日在臉書發文，祈願飛官辛柏毅能平安歸來。（圖／翻攝自臉書粉專《莊凱勛 Kaiser - Chuang》）

現年29歲的飛官辛柏毅為空軍官校108年班畢業，飛行總時數超過600小時，其中，F-16V機種的飛行時數達 371小時，是空軍中具紮實訓練的優秀軍官。據悉，辛柏毅才剛與妻子結束北歐蜜月旅行返台，昨日卻發生意外，讓同事與親友們焦急萬分。對此，演員莊凱勛也於今（7）日在臉書發文表示：「祈願平安歸來！上尉加油！搜救人員辛苦了，國軍弟兄辛苦了。」網友也湧入留言區一同集氣：「持續祈禱」、「請老天大光體保佑平安歸來」、「祈願平安歸來」、「請保佑辛柏毅上尉平安獲救」。

F-16飛官辛柏毅「全力搜救中」！金鐘影帝、台劇《一把青》祈願：平安歸來

深刻描繪空軍飛官故事的台劇《一把青》，也在官方社群上發文替辛柏毅集氣。（圖／翻攝自臉書粉專《一把青 a Touch of Green 》）

而深刻描繪空軍飛官與家屬在戰火動盪年代故事的經典台劇《一把青》，也在官方社群帳號發出限動：「祈願平安歸來」，為飛官辛柏毅集氣。空軍司令部於今（7）日上午召開專案報告記者會，督察長江義誠少將強調，目前第一要務為人員搜救，已派遣空中13批次（共13架機）及11艘次海上艦艇進行搜救；此外，第二作戰區也派出119名人員於海岸線實施地毯式搜索，務求爭取黃金時間尋回飛官。

