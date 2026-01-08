F-16飛官墜海失聯將進入第3日 卓揆：持續全力搜救

（圖／海洋委員會海巡署）





我空軍第五聯隊1架F-16戰鬥機， 於1月6日19時29分傳出在夜航訓練返航途中，於花蓮外海失事，該機飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘逃生，國防部獲報後立即成立應變中心，協同海巡、空勤總隊，與附近海域商船漁船展開海空聯合搜救行動，但因海象不佳，至今仍未尋獲辛上尉或F-16戰機蹤跡。行政院長卓榮泰今（8）日於行政院院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。卓院長說，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

卓揆進一步說，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。

卓院長期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，並再次感謝國防部所有弟兄姊妹辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

