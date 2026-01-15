F-16飛官墜海失聯第9日 空軍司令部：已完成黑盒子定位，將請專業團隊打撈

（圖／海洋委員會海巡署）





我空軍第五聯隊1架F-16戰鬥機，於1月6日19時29分傳出在夜航訓練返航途中，於花蓮外海失事，該機飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘逃生，國防部獲報後立即成立應變中心，協同海巡、空勤總隊，與附近海域商船漁船展開海空聯合搜救行動，但因近日海象不佳，至今仍未尋獲辛上尉或F-16戰機殘骸。空軍司令部今（15）日表示，目前已完成F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（俗稱黑盒子）的訊號精準定位。至於搜救辛柏毅上尉部分，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部說明，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機黑盒子所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

