F-16飛官墜海失聯！軍方公布：動員18架次航空器、13艘艦艇、戰車44輛

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700），在昨（6）日晚間進行夜間飛行訓練時，突然從雷達螢幕上消失，現已確認失事。飛官辛柏毅上尉於失聯前曾連續呼叫「預計跳傘」，軍方雖至今未接收到求救信標訊號。空軍傍晚公布，統計至下午5時止，出動14架次空軍飛行器、2艘海軍艦艇、4架次內政部空勤總隊航空器、11艘海巡艦艇投入救援。

飛官 辛柏毅 疑跳傘外海 逃生，目前下落不明 搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

空軍司令部於今（7）日上午在花蓮空軍基地舉行記者會說明搜救進度，事發當時辛上尉駕駛的戰機在2600呎高度時，曾連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，隨後戰機在下降至1700呎時，雷達訊號完全消失。由於尚未接收到信標機發出的求救訊號，目前無法確認飛官是否已成功彈射離機。

根據空軍最新公布資料，軍方自6日晚間事發後立即啟動大規模搜救行動，截至6日下午5時，已投入多方兵力全力搜尋。搜救行動包括空軍出動14架次飛機、海軍派出2艘艦艇、陸軍部署岸巡人員170名與輕、中型戰術輪車44輛次。此外，內政部空勤總隊也支援4架次直升機，海巡署更出動11艘船艦參與搜救。

目前搜救工作仍在持續進行中，雖然海域搜救工作複雜且受天候影響，但軍方表示將投入一切可用資源，繼續擴大搜索範圍，全力搜尋失聯飛官。

