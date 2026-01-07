F-16飛官墜海失聯！鏡頭君疑拍到關鍵瞬間「海面迸出火光」

石梯坪鏡頭昨晚7時28分31秒時，拍到物體墜落，並發出火光。翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YouTube



花蓮空軍基地一架F-16V戰機昨（1/6）日傳出失事，飛官上尉辛柏毅跳傘逃生，目前正在搜救中。東部海岸國家風景區管理處設在石梯坪的即時影像，當晚7時28分30秒左右，出現物體墜落並迸出火光的畫面，與失事時間、地點高度吻合，網友湧入留言祈禱。

石梯坪鏡頭昨晚7時28分31秒時，拍到物體墜落，並發出火光。翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YouTube

空軍司令部昨表示，機號6700的F-16單座戰機於當晚6時17分起飛，執行例行性訓練任務，至晚間7時29分於花蓮豐濱鄉東面10海里疑似跳傘，立即出動海空搜援。

消息傳出後，有網友發現，東管處的石梯坪即時影像於7時28分30秒開始，右下遠方先出現一道光影墜落，接著觸海迸出瞬間大片火光，再轉為漆黑。其後的畫面也可看到，不時有照明彈及燈光，似乎正在進行海面搜救。

由於光影墜落時間與失事時間相近，許多網友猜測可能就是當時畫面，紛紛祈禱「好擔心⋯希望趕快找到人」、「為飛官祈福」、「目前狀況有點擔心~」、「連傘都沒看到嗎？是不是被洋流帶遠了？」、「以後每個飛行員身上都應該配備GPS以防緊急逃生時可以快速定位搜救...」。

