F-16飛官墜海第6日 空軍司令部：完成「天安2號」特檢，即起同型機復飛

我空軍第五聯隊1架F-16戰鬥機， 於1月6日19時29分傳出在夜航訓練返航途中，於花蓮外海失事，該機飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘逃生，國防部獲報後立即成立應變中心，協同海巡、空勤總隊，與附近海域商船漁船展開海空聯合搜救行動，但因海象不佳，至今仍未尋獲辛上尉或F-16戰機蹤跡。國防部長顧立雄今（12）日表示，軍方已派遣專業船隻嘗試進行黑盒子定位，有接收到零星、斷斷續續的疑似訊號，但因海象差，需待海象漸穩定時，將第一時間再出海確認進一步確認。空軍司令部稍早則宣布，已完成F-16戰機「天安2號」停飛期間特檢作業，即起恢復飛行訓練。

空軍司令部今（12）日表示，針對日前0106飛安事件，該部已完成F-16戰機「天安2號」停飛期間特檢作業，並於今日恢復飛行訓練。空軍司令部進一步說明，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。

空軍司令部強調，該部將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

