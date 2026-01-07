F-16飛官夜航失聯 賴清德再籲國人集氣祈福、全力支持國軍

總統、民進黨主席賴清德。資料照。民進黨提供。



昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，總統、民進黨主席賴清德今（1/7）天在中執會上表示，他在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來，也期待不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。另外，今年是民進黨40週年的日子，賴清德要求所有從政黨員應該時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

據轉述，賴清德在中執會上表示，今天是2026年第一次召開中執會，要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓他們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

賴清德提到，今年是民進黨創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政；為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德強調，「清廉」是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。他說，「勤政」是指以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

賴清德說明，「愛鄉土」就是熱愛台灣、認同台灣，竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

最後，賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待，因此希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

