F-16飛官大G動作昏迷險墜機 國防部:2028年全加裝防撞系統

政治中心／綜合報導

空戰電影常上演飛行員陷入G昏迷。空軍證實8號一架F-16V戰機在訓練時，有飛行員發生同樣驚險狀況，戰機一度從2萬英尺急降至6千英尺，所幸最後即時拉起，停訓並讓他接受風險評估。國防部說從去年開始加裝防撞系統，預估2028年全空軍裝配完畢，確保飛行員安全。

電影捍衛戰士獨行俠片段，阿湯哥看到戰友陷入G昏迷，不斷呼喊。

這樣的場景在戰機飛行員上時有發生，我國空軍8號上午，編號6669的F16戰機從台東基地起飛訓練，飛行員操作大G力動作時陷入昏迷，戰機高度從2萬英呎急墜到6000英呎，他才被同伴叫醒，隨後停訓，在長機伴飛下回到基地，這名飛行員將接受風險評估跟重量訓練，確保飛安。國防部說未來會升級防撞系統，避免G昏迷釀禍。

廣告 廣告

Ｆ－１６飛官大Ｇ動作昏迷險墜機 國防部：未來將升級防撞系統

空軍說會持續加裝防撞系統。（圖／民視新聞）空軍司令部督察長江義誠說「配合F16性能提升的其中一個功效，117年是計畫年度有關F16V 新購的66架，都具有防撞地系統。」

離心機高速旋轉，裡面飛行員做G力適應訓練，由同僚監控身體狀態，下來後往往軀幹的微血管破裂、產生G班。G力是重力與慣性交互作用產生，人體靜止狀態下為1G，也等於自身體重，當戰機急速升降、在空中翻滾急轉時，瞬間增加太多G力會讓血液流出大腦、導致飛官昏迷。

前空軍副司令張延廷說「有時候短暫1秒鐘，就從1個G帶到9個G，那1秒鐘太快了，根本人生裡還來不及反應，那你如果2秒鐘到3秒鐘，或4秒鐘到9個G，欸我這個適應可以，那你瞬間大G力就沒有辦法，瞬間就到9個地心引力，人可能受不了，心臟可能血液打不到腦袋，整個就到腿部去，人就陷入昏迷，防止撞地系統的話，它感覺到俯衝角過大，下降力過劇，電腦會主動接手幫你改正。」

Ｆ－１６飛官大Ｇ動作昏迷險墜機 國防部：未來將升級防撞系統

戰機操作動作太大就可能讓飛官陷入G昏迷。（圖／民視新聞）國家培養一名飛行員，往往要上億元投入，加裝防撞同時讓人才與戰力保存。

原文出處：Ｆ－１６飛官大Ｇ動作昏迷險墜機 國防部：未來將升級防撞系統

更多民視新聞報導

《民視》獨家報導「飛官酒測超標、營內視訊」 空軍司令部回應了

美空軍雷鳥中隊F-16訓練時墜毀 飛行員彈射脫險

中國向俄羅斯購買武器 烏媒揭真實目的竟是「對台行動」

