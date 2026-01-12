F-16飛官失事 空軍參謀長坦言：失事前2天EGI故障 將列調查重點

空軍參謀長李慶然12日接受質詢坦言，「嵌入式全球定位與慣性導航系統」（EGI ）在1月4日時有派工報修，會針對故障情況影響導航部分進行深入調查。 圖：翻攝國會頻道

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉上週駕駛一架F-16V戰機執行夜航訓練任務時失聯，空軍參謀長李慶然今（12）日接受質詢時表示，該機自去年10月出廠至失事當天總共35次維修紀錄，但沒有一次是模組化任務電腦（MMC）故障。不過他也坦言，「嵌入式全球定位與慣性導航系統」（EGI ）在1月4日時有派工報修，會針對故障情況影響導航部分都會是進行深入調查。

立法院外交國防委員會今日進行「戰時高消耗情境下彈藥籌獲之應變」報告並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢時表示，飛官失事前有呼叫MMC有故障問題，所以大家針對MMC部分都有詢問；她也詢問李慶然：「這架飛機在2月是否有至少3次MMC派工維修？」李慶然表示沒有，並稱這架飛機從去年0月出廠到失事當天，都沒有MMC故障。

徐巧芯追問：「所以這架沒有，可能是在其他F-16V有MMC維修紀錄？」李慶然沒有否認，表示其他飛機陸續都有這現象，整個機隊一定會有MMC故障，但針對這架戰機，從出廠至失事當天有35次維修紀錄，但沒有一次是MMC故障。

徐巧芯再追問：「那導致抬頭顯示器（HUD）、多功能螢幕有無法顯示或黑屏狀況，應該不是只有MMC失效才會發生，還有其他相關配件失靈都有可能？」，李慶然表示，都有可能。

徐巧芯指出，當EGI發生異常時，是否可能導致無法取得正確的導航資訊？例如在HUD 數位地圖上出現不合理的跳動或飄移情況，進而在能見度不佳、近雲的夜間海上飛行環境中，提高飛航風險。對此，李慶然回應「會」。

徐巧芯接著詢問，該架飛機於 1 月 4 日 是否曾派工處理EGI Fail問題？李慶然表示「有」。她再追問是否會就 EGI 進行進一步調查，李慶然則回應，「會，凡是故障狀況中可能影響導航功能的部分，皆列為調查重點。」

