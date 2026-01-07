F-16飛官失聯前曾喊「跳傘」3次 空軍曝：沒有收到求救訊號無法確認

花蓮空軍基地6700號的F-16AM型戰機6日晚間驚傳失事，機上的上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，目前仍在搜救當中。空軍司令部今（7）日上午在花蓮基地召開臨時記者會，由空軍督察長江義誠少將說明失事經過等，他並表示，沒有收到求救訊號，無法確認辛柏毅有跳傘。

空軍臨時記者會。(圖/截自空軍直播影片)

江義誠表示，1月6日空軍第5聯隊的F-16AM型單座戰機（6700號），由上尉飛行官辛柏毅駕駛執行夜間飛行訓練，晚上18時17分由花蓮空軍基地起飛，19時29分在花蓮基地南面31浬雷達光點消失，消失位置在花蓮基地南面幅向170度、31浬，高度1700呎。

廣告 廣告

江義誠指出，依照戰管通話、雷達顯示資料及長機的錄音抄件，在空域訓練完畢後，就採2機基本編隊執行返場操作，19時27分30秒，高度約7600呎，距離花蓮南面40.4浬，二號機辛柏毅在無線電呼叫Two Lost，在空中失散。19時28分18秒，高度約4000呎，距離花蓮南面36.3浬，辛柏毅呼叫現在高度一直在下掉。19時28分22秒，高度2600呎，距離花蓮正南面的35.1浬，辛柏毅無線電呼叫，預計跳傘、跳傘、跳傘3次，最後19時28分30秒，高度1700呎，在花蓮南面36浬，2號機光點消失。

6700號機雷達光點消失位置。(圖/空軍)

江義誠表示，在環境因素的天氣資料部分，昨天在該批任務的19時30分，花蓮基地的風向是200度、3浬，能見度9000公尺，小雨，雲幕1200呎稀雲、2500呎裂雲、5000呎裂雲，海溫約24.1度，海象5到6級，浪高0.9公尺，符合飛行訓練的派遣標準。

江義誠接著表示，在機械機務資料部分，6700號機身鐘點3894小時5分鐘，發動機序號5X4659，發動機鐘點5447小時40分鐘，發動機出廠使用時數19小時，上次週檢出站時間2025年10月30日，出站後總共飛行35小時20分鐘，戰機的機身及發動機定點出廠，迄今都沒有重大故障。

辛柏毅駕駛僚機的飛行軌跡。(圖/空軍)

針對媒體提問，是否確認辛柏毅上尉有跳傘，江義誠則回應，依照現在錄音的抄件，辛柏毅是有呼叫跳傘、跳傘、跳傘，但是因為現在沒有得到飛行員身上信標機的求救訊號，所以現在還沒有事證可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。

延伸閱讀

美若攻格陵蘭北約將形同癱瘓？專家：沒人準備好對抗美國

台股虛胖示警！3萬點仍無感 金管會主委講話了

委內瑞拉將移交最多5千萬桶石油給美國 川普：收益將造福兩國人民