F-16飛官失聯！國軍寒冬搜尋一整夜 管碧玲揭最新搜救進度

社會中心／游舒婷報導

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）失聯，機上飛行官辛柏毅疑似跳傘，國軍在寒夜中徹夜搜尋。海委會主委管碧玲在臉書上發文曝光最新進度，表示搜尋到現在仍未發現，但國軍、國搜系統仍不放棄任何希望，希望大家繼續幫飛官急氣！

海巡夜間搜救 F-16 畫面曝光！管碧玲：全力搜救辛柏毅。（圖／翻攝管碧玲臉書）

管碧玲稍早在臉書上發文，表示經過海巡兄弟的一夜搜尋，仍找不到辛飛官，但國軍、國搜系統仍鍥而不捨的運作中，希望可以在白天視線改善之後，有助於搜尋。

管碧玲說，各界一起集氣、為辛飛官祈禱，甚至有民間貨輪、漁船、商用飛機都想盡一份心力，管碧玲喊話：「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來！」

回顧這起事件，由辛柏毅上尉駕駛的F-16單座戰機，昨（6日）從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，晚間7時29分疑在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘，目前軍方全力搜救當中。空軍預計於今日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會，向大眾說明事情經過。

