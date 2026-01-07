F-16飛官失聯！國軍寒冬搜救整夜 海委會揭最新進度

海巡署派出3艦6艇全力搜救。（圖／海巡提供供）

空軍一架編號6700的F-16V於昨（6）日晚間在花蓮外海執行夜航勤務時，飛官辛柏毅上尉突然疑似於晚間7時29分許緊急彈射逃生，下落不明。而經過國防部、海巡署徹夜搜救，仍找不到辛姓飛官，海洋委員會主委管碧玲今（7）日清晨表示，希望白天視線改善，能有助於尋獲，願一切平安，把飛官救回來。

海巡署表示，昨晚即出動3艦6艇投入搜救，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB)，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

管碧玲今日一早在臉書發文表示，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋了一整夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲；並透露亦已出動吊掛中隊加入搜救行列。

管碧玲指出，昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。」

貼文曝光後，吸引大票網友留言集氣：「感謝國軍，國搜系統，希望帶回我們的飛官，天佑台灣」、「祝福一切順利，大家都能平安回家」、「這種天氣海水超級冷的，希望兄弟能挺過來」、「祈主引領國軍及海巡等系統，儘快尋獲辛飛官的蹤跡，即時送醫早日康復」、「保佑辛柏毅上尉平安獲救」。

